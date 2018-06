Holbæk Sygehus' vaskeri, kedelbygning og nogle administrative lokaler er svært skadet af branden. Foto: Hans Jørgen Johansen

Politiker: Minister må hjælpe brandskadet sygehus

Sjælland - 06. juni 2018 kl. 13:13 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S) var hurtig på tasterne efter en brand natten til onsdag raserede store dele af Holbæk Sygehus vaskeri, kedelbygning og administrationslokaler.

Han har netop sendt et nødråb til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Holbæk Sygehus er meget presset og har brug for akut hjælp. Derfor opfordrer jeg sundhedsministeren til, at træde til og tilbyde al den hjælp der er behov for. Både i forhold til håndteringen af patienterne, men også i forhold til mandskab, forsyninger og økonomi, udtaler folketingsmedlemmet i en pressemeddelelse.

Han er også bekymret for eventuelle røggener for hjerte- og lungepatienter, der har deres gang på det fælles medicinske ambulatorium, som var ganske tæt på den omfattende brand.

Især Holbæk Sygehus' medicinske afdeling, men også akutafdelingen, har i over et år været udsat for et meget stort arbejdspres og en meget stor mængde patienter. Det har betydet risikable forhold for patienterne og udløst et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, desuden har Arbejdstilsynet givet Holbæk Sygehus et påbud om at få styr på arbejdsforholdene.

Vicedirektør for Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen ser dog intet behov for hjælp fra Sundhedsministeriet for øjeblikket.

Sygehuset er i drift, og regionens Koncern Service er ved at danne sig overblik over, hvordan Holbæk Sygehus - samt de sygehuse, som vaskeri og køkken i Holbæk leverer til - kan få varm mad, kitler, patienttøj, sengetøj med mere.

Men patientantallet er der bedre styr på end længe.

- Vi har pt. ikke yderligere behov for akuthjælp fra ministeriet, for vi har med start i sidste uge begyndt at få aflastning i antallet af akutte patienter, og derfor er trykket på sygehuset aftaget, og det er mindre, end det har været i lang tid. Vi arbejder hele tiden på at løse problemerne og er i regelmæssig kontakt om situationen med de øvrige sygehuse, siger Knut Borch-Johnsen.

