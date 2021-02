Politiet bruger lige nu mange ressourcer på at holde folk væk fra den is, der endnu ikke kan bære.

Politiet udfordret: Børn og voksne trodser forbud og går ud på tynd is

Politiet bruger i disse kolde vinterdage mange ressourcer på at genne både børn og voksne væk fra den is, der har lagt sig på søer og fjorde.

Det fortæller vagtcheferne samstemmende i de tre politikredse, der dækker hovedparten af Sjælland nemlig Sydsjælland og Lolland-Falster Politi, Nordsjællands Politi og og Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi får mange anmeldelser om ulovlig færdsel på isen, og vi bruger mange ressourcer på at få folk væk fra den farlige is. Det siger Camilla Priegel, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Hun suppleres af sin kollega hos Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, vagtchef Lars Vestervig.

- Det er kommunerne, som giver grønt lys til, at man kan færdes på isen. Indtil det sker, skal man holde sig væk, understreger han.

De fleste kommuner stiller krav om, at isen skal være mindst 13 centimeter tyk, før man kan færdes på den. Efter en uge med frost er is-tykkelsen de fleste steder blot 9-10 centimeter, hvorfor det udgør en risiko, hvis man alligevel vælger at gå ud på isen.

De forskellige kommuner måler i øjeblikket isen hver morgen, så for at være på den sikre side, vil det være en god idé at tjekke den kommunale hjemmeside.

I øvrigt er det først tilladt at bevæge sig ud på isen, når der er sat skilte op.