Politiet tjekker din fart i juledagene

Hvis du får lyst til at træde lidt ekstra på gaspedalen i juledagene for at nå frem til frokosteren hos faster Oda så lad vær'!!!

Politiet er nemlig på stikkerne med fartkontrol - specielt på Vestmotorvejen og ved Storebæltsbroen. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

Traditionelt er netop Vestmotorvejen og Storebæltsbroen stærk trafikeret i juledagene, hvor halvdelen af landets befolkning drager fra øst til vest og fra vest til øst for at være sammen med familien.

Og netop derfor annoncerer politiet allerede nu, at man sætter massivt ind med fartkontroller for på den måde at dæmpe trafikken og antallet af færdselsuheld.

Ifølge Vejdirektoratet bliver trafikken værst 23. og 26. december. Lørdag 23. december går trafikken mod vest og tre dage senere retur mod øst. Også 22. december kan der forventes en del trafik, når bilister på vej mod juleferie blander sig med den almindelige fredags fyraftenstrafik.

Vejdirektoratet skriver:



Fredag d. 22. december blander den første udrejsetrafik sig med eftermiddagsmyldretiden, hvilket især vil kunne mærkes på motorvejene omkring de større byer. Ferietrafikanter vil derfor kunne opleve tæt trafik i tidsrummet kl. 14-18.

23. december er den travleste udrejsedag, og vi forventer tæt trafik og risiko for kødannelser i tidsrummet kl. 10-16 – værst i middagstiden fra kl. 11-13. Trafikken bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet fra Hovedstadsområdet mod Jylland og vil i særdeleshed kunne mærkes hen over Fyn og på E45 mellem Kolding og Aarhus. Juleaftensdag d. 24. december forventer vi en rolig dag på vejene.