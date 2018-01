Politiet i klar udmelding: Her møder du os helt sikkert i år

Her vil der være ekstra fokus, og målet for alle otte strækninger er at få sænket hastigheden.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Særligt to af strækningerne vil formentlig vække opsigt – det drejer sig nemlig om Sydmotorvejen fra Farøbroen til Rødby og om Vestmotorvejen fra Slagelse til Korsør.

- Jeg er klar over, at mange har holdninger til, hvor politiet bør have fartkontroller på motorvejene. Det er altså bare sådan, at alle analyser og statistikker viser, at det her i kredsen er på de to strækninger, der sker flest færdselsuheld, og de sker med meget høj hastighed og er dermed ekstraordinært farlige. Derfor sætter vi ind på motorvejene og opfordrer til, at folk kører efter loven, så vi slipper for uheld, understreger Erik Mather.