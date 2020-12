Gå dine døre og vinduer igennem med kritiske øjne - og skift eventuelt gamle låse ud - hvis du vil mindske risikoen for indbrud, lyder opfordringen fra politiet. Foto: Kenn Thomsen

Politiet forventer færre juleindbrud i år

Sjælland - 17. december 2020 kl. 17:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Coronapandemien har ikke ført mange positive ting med sig. Tallene over indbrud begået i år er dog et af de få lys i mørket. Siden marts er antallet af indbrud faktisk faldet med omkring 25 procent i forhold til 2019. Det fortæller Henrik Sønderby, politiinspektør og leder af Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

- Ud fra de tal, vi indtil videre har set, kan vi konstatere at markant fald. Det har haft en tydelig effekt, at mange flere har arbejdet hjemme i år. Eller at éns nabo har gjort det, siger han.

Hjemsendelser og anbefalinger mod at rejse på tværs af landsdele gør også, at Rigspolitiet forventer en langt roligere jul end ellers på indbrudsfronten.

10 gode råd til at forebygge indbrud i julen Kig på belysningen – både inde og ude. Hav lys, der tænder og slukker automatisk eller ved censorer.

Efterlad skrald i skraldespanden, der står uden for huset. Lad evt. naboen bruge den, mens du er væk.

Lad naboen parkere sin bil i din indkørsel, mens du er væk.

Lav aftaler med naboen om, at hun/han kigger forbi en gang i mellem. Brug Nabohjælp-app’en.

Aftal med naboerne, at man hilser på folk, der ikke er kendte ansigter på vejen – så folk udefra er klar over, at der bliver lagt mærke til dem.

Se, om du har høje buske og hække, som tyvene har let ved at gemme sig bag.

Sørg for, at der er dækket bord, at der er legetøj på gulvet eller i øvrigt ser beboet ud.

Undgå opslag på sociale medier om, hvor du tilbringer jul henne.

Tænk som en tyv, kast et kritisk blik på dit hjem og overvej, hvordan du bedst sikrer det. En gammel lås fra 1950’erne er sjældent nok til at holde en indbrudstyv ude.

Undgå at have haveredskaber og stiger stående ude. Indbrudstyve elsker nem adgang til deres arbejdsredskaber.

- Vi forventer helt klart, at tendensen også slår igennem i juledagene, hvor flere fejrer jul hjemme hos dem selv. Samtidig er der jo ikke noget, som lige nu tyder på, at det hele er overstået lige på den anden side af nytår, så jeg tror også, at kommer til at se markant lavere tal i begyndelsen af 2021 sammenlignet med de foregående år, siger Henrik Sønderby.

Hellere cybercrime end indbrud Det er nu ikke kun coronavirussen, som skal have æren for de faldende indbrudstal. Det ér nemlig gået den rigtige vej gennem flere år.

Antallet af indbrud i juledagene (23.-31. december) var relativt lavt i 2019. Her var antallet af indbrud cirka en tredjedel af, hvad det var for 10 år siden. I 2019 blev der anmeldt 922 indbrud i beboelse i juledagene. I 2009 var antallet 2555.

Henrik Sønderby mener, at forklaringen på den støt faldende indbrudskurve de seneste 10 år kan tilskrives flere ting.

- Med den teknologiske udvikling og de muligheder, Internettet giver, er der flere, der er gået over til cyberkriminalitet frem for fysiske indbrud. Jeg tror simpelthen, at arbejdet med at rekognoscere en villavej, skaffe sig det rigtige værktøj, bryde ind i et hus og slippe uset væk er for stort i forhold til at sidde derhjemme bag skærm og krypteringer, siger han og peger samtidig på politiets samarbejde med Nabohjælp og Det Kriminalpræventive Råd som en anden af forklaringerne.

Det er nu ikke alle steder, man har mærket til færre indsbrudstyve de senere år. For mens både Østsjælland og Vest- og Sydsjælland lå under gennemsnittet for antal indbrud på landsplan i julen 2019, var Nordsjælland den landsdel med klart flest ubudne gæster sidste jul.

Således blev der anmeldt 2,3 indbrud pr. 10.000 indbygger i Nordsjælland, mens det tilsvarende for hele landet var 1,6 indbrud. I 2018 var landsdel Fyn relativt hårdest ramt af indbrud i julen.

De fire landsdele, som havde det laveste antal anmeldte indbrud i 2019, havde også det laveste antal i 2018.

Nordsjælland var den landsdel, som var hårdest ramt af indbrud sidste jul. Kilde: Danmarks Statistik