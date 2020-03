Politiet blitzede 218 fartbilister

Det er ikke alle, som er buret inde på grund af corona-krisen. Det kan Sydsjælland og Lolland Falster Politi konstatere efter at det onsdag tjekkede bilisternes fart flere steder på Sjælland.

I Boeslund, Haslev, Holme-Olstrup, Karise, Slagelse og Stege blev der trykket for kraftigt på gaspedalen hos en række bilister.

218 blev taget for at køre for stærkt. I alt blev 4018 bilister tjekket. 20 fik et klip i kørekortet og en en betinget frakendelse. Hurtigste bilist blev snuppet på Skælskør Landevej, hvor vedkommende overskred hastighedsgrænsen med 52 km/t.