Politiet angribes af tiltalt i sag om bestikkelse

Efter at have været sigtet og tiltalt for bestikkelse siden en sommerdag i 2015 giver en forretningsmand mandag eftermiddag i et retslokale i Glostrup luft for sine frustrationer.

Den 49-årige tidligere direktør i Atea får det sidste ord, inden dommere og domsmænd begynder at votere. Her beskylder han Bagmandspolitiet for at have været enøjet og manipulerende.