Politiet advarer: Svindlere udnytter døden

Ældre mennesker, der netop har mistet deres ægtefælle, er lige nu i særlig risiko for at blive ringet op af personer, der udgiver sig for at være fra bedemanden eller skifteretten, oplyser politiet.

Svindlerne snyder rundt omkring i flere dele af landet.

Den ældre får f.eks. at vide, at regningen til bedemanden endnu ikke er betalt, og bliver herefter guidet til at overføre penge via netbank.

Har du en ældre pårørende, som for nylig har mistet sin ægtefælle? Så tag en snak med ham eller hende om den form for fuphenvendelser. Her er et par gode råd: