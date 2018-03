Politiet advarer: Disse bilister går vi målrettet efter

Kontrollen er rettet mod manglende brug af sikkerhedssele og brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Det oplyser politiet på Facebook.

Brug af sikkerhedssele mindsker sandsynligheden for som bilist at blive dræbt i et uheld med 50%. Risikoen for at forulykke ved at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen er op til fire gange højere end ved ikke at bruge telefonen. Så læg dig i selen, og ret din opmærksomhed mod kørslen, skriver politiet.

Mobiltelefoner, GPS og papirer er blot nogle af de fysiske ting, trafikkanter lader sig distrahere af, mens de kører bil, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også opmærksomheden fra trafikken.

Uopmærksomhed er involveret i ca. hvert tredje trafikdrab i Danmark.