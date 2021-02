Politiet advarer: Bliv hjemme

Snestorm - blive hjemme hvis det er muligt.

Så skarp er meldingen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag aften.

Det skyldes, at DMI har varslet snestorm tirsdag og onsdag for den sydlige del af Sjælland, Møn, Lolland og Falster, ligesom de advarer om snefygning i resten af politikredsen.

- Det kan være et imponerende syn, når elementerne raser, men det kan altså også være farligt. For vover man sig ud, risikerer man at køre fast og måske vente længe, inden man kan få hjælp på grund af sne og mange opgaver. Så sådan et vejr er ikke til at spøge med. Bliv hjemme, hvis det er muligt, men hvis du skal ud at køre, så kom af sted i god tid, kør efter forholdene og pas på dig selv og andre, skriver politiet i et opslag på Facebook.

Samtidig opfordrer politiet bilister om at tage deres forholdsregler, hvis man alligevel skal ud og køre i vintervejret:

- Tjek vejrudsigten før du kører. Medbring isskraber, skovl, handsker slæbetorv og startkabler. Kør kun ud, hvis du har vinter- eller helårsdæk på bilen. Sørg for at have mobiltelefonen opladet og medbring en oplader. Husk nummeret til vejhjælp. Hav varmt tøj, godt fodtøj og tæpper med. Medbring mad og drikke.