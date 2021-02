Politiet melder om mange uheld på grund af sne og glatte veje. Her er en bil kørt i grøften mellem Flakkebjerg og Skørping syd for Slagelse.

Politiet: Vejret giver masser af uheld

Det voldsomme snevejr, som onsdag ramte en stor del af Sjælland gav masser af arbejde til snerydningsmandskab, redningsmandskab og politi.

Fra både Sydsjælland og Midt- og Vestsjælland lyder meldingen fra politiet, at der har været rigeligt at lave med diverse færdselsuheld. Men at ingen er kommet alvorligt til skade i forbindelse med sammenstød og afkørsler.

- Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så travlt med færdselsuheld, lyder det fra vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland-Falster Politi.

Til gengæld var Nordsjælland onsdag aften sluppet for vintervejr.

- Vi har ingen nedbør og tørre veje, lyder meldingen fra vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Vintervejret har ramt den sydlige del af Sjælland og begravet landskabet i et godt 10 centimeter tykt snedække. Samtidig er vinden taget til, så sneen fyger og lægger sig i dynger.

De områder på Sjælland, som har fået sne, kan forvente at skulle være vinterklædt det næste stykke tid. Kulden vil holde ved nogle dage endnu og give mulighed for brug af både kælk og ski.