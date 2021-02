Politiet melder om mange uheld på grund af sne og glatte veje. Her er en bil kørt i grøften mellem Flakkebjerg og Skørping syd for Slagelse.

Politiet: Pas på og kør forsigtigt - vejret giver masser af uheld

Det voldsomme snevejr, som onsdag ramte en stor del af Sjælland gav masser af arbejde til snerydningsmandskab, redningsmandskab og politi.

Fra både Sydsjælland og Midt- og Vestsjælland lyder meldingen fra politiet, at der har været rigeligt at lave med diverse færdselsuheld. Men at ingen er kommet alvorligt til skade i forbindelse med sammenstød og afkørsler.

- Flere biler er kørt i grøften på grund af glatte veje. Så pas på og kør forsigtigt, opfordrer vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland-Falster Politi, Lars Denholt.

- Det gælder som bilist om at være tålmodig og køre efter forholdene. De store veje er ryddede her torsdag morgen, men selv om der skrabes og saltes, er der stadig glat. Samtidig er sneen føget, så der kan være snedriver, siger han.

Kommer man ud på de mindre veje, så er det ikke sikkert, at vejene er blevet ryddet for sne.

- Vi har ikke fået mange anmeldelser. Og vi har ikke registrerede nogen personskade. De fleste bilister har henvendt sig direkte til redningsmandskaberne. Her har man til gengæld rigtig travlt, så kommer man som bilist ud for et uheld, kan der være lange udsigter, før hjælpen når frem, understreger Lars Denholt.

Også fra vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi, Arne Aabech, lyder opfordringen, at trafikanterne skal udvise forsigtighed og tage den med ro.

- Der er glatte veje og snefygning i store dele af Midt- og Vestsjælland. Saltvognen er ude at køre. Kør forsigtigt og efter forholdene. Pas på jer selv og andre, siger han.

Onsdagens snevejr blæste uden om Nordsjælland onsdag. Og heller ikke torsdag morgen har man fået et hvidt tæppe af sne.

Til gengæld er vejene glatte, lyder det fra vagtchef Jakob Tofte, Nordsjællands Politi.

- Der saltes flere steder. Så kør med forsigtighed og giv jer god tid er opfordringen fra vagtchefen.