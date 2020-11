Politi advarer mod fupopkald

Lørdag eftermiddag udsendte Midt- og Vestsjællands politi en besked på Twitter, hvori de advarede om at afgive personlige oplysninger og bankoplysninger til ukendte personer, der ringer og udgiver sig for at være fra politiet.

Politiet henstiller til aldrig at oplyse sådanne oplysninger i telefonen. Ifølge beskeden på Twitter har politiet modtaget flere henvendelser fra borgere, som er blevet telefonisk kontaktet.