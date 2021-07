Politi: Mange anmeldelser om høj musik

Igen og igen er der blevet skruet højt op på volumeknappen denne sommer. Politiet over hele Sjælland har modtaget stribevis af anmeldelser om for høj musik, som har generet nattesøvnen. Således igen natten til tirsdag, hvor Sydsjælland og Lolland Falsters Politi har haft travlt med at besøge folk, for at få dem til at skrue ned for musikken.

- Vi har modtaget langt flere anmeldelser om høj musik i år sammenlignet med tidligere. Måske har folk et behov for at feste og være sammen efter mere end et år med corona-nedlukning, måske er folks tolerancetærskel blevet mindre efter et år med stilhed. Det er svært at sige. Det vi kan sige er, at vi får flere anmeldelser om høj musik, fortæller Lars Denholt, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland Falsters Politi.

I de fleste tilfælde bliver politiet mødt med forståelse, når de ankommer til en fest og beder om, at der bliver skruet ned for musikken.

- Det er sjældent, vi skal afsted to gange til samme fest. Som oftest bliver folk overraskede over, at de rent faktisk larmer så meget, siger vagtchefen.

Han håber, at både de, som vil feste og de, som vil sove finder hinanden, så politiet kan bruge deres tid på andre opgaver.