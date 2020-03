Politi: De fleste forstår, hvorfor de skal holde lukket

De fleste har forstået statsministerens budskab og har lukket klokken 10. Sådan er meldingen fra vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi oven på en onsdag, hvor nye tiltag for at bekæmpe coronavirus blev sat i værk.

Tiltag som betød, at en række butikker, storcentre, værtshuse og restauranter landet over frem til 30. marts holder lukket. Hvor det nu er forbudt at være mere end ti personer sammen. Og hvor forretninger, som frisører, tatovører, kropsbehandlere mv. ikke længere kan få lov til at have kunder.

- Vi har vel haft 6-8 sager, hvor vi har måttet køre ud og forklare butikker, at de er nødt til at lukke. De fleste har haft forståelse for de nye tiltag, men nogle har naturlig nok været lidt forvirrede over de nye regler og om, hvorvidt det også lige gjalt dem. Men alt er foregået i god ro og orden, fortæller vagtchefen.