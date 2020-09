Plug in-hybrid eller elbil? Se, hvilken der er mest populær

- De er grønnere end traditionelle biler. Men samtidig er mange af modellerne SUV'er, og det tiltrækker en specielt gruppe af bilkøbere. - Dertil kommer at prisen på mange plug in-modeller er sammenlignelige med tilsvarende konventionelle modeller, og så kan de fås med anhængertræk i modsætning til de flest elbiler. De fire ting gør, at de er populære, opsummerer han.

Dens popularitet har dog lige fået et gevaldigt skud for boven efter det har vist sig, at der er problemer med bilernes batteri. Alle, der havde købt en model i år, har måttet have deres bil på værksted. Og problemerne er ifølge FDM endnu ikke løst.