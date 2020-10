Plejeforældre håber på aftale om gratis uddannelse

I Plejefamiliernes Landsforening krydser de fingre for, at Christiansborg bliver enige om at udbrede plejefamiliernes uddannelse og give flere børn mulighed for at få hjælp til at danne netværk.

Thomas Vorre, formand for Plejefamiliernes Landsforening, er begejstret for, at Venstre bakker op om foreningens input til »reserven«.