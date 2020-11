Et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I de næste fire år er der midler til blandt andet civilsamfundet, hjemløse, anbragte børn og styrket tilsyn på ældreområdet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Plejefamilier, voldsramte, hjemløse og mange andre får penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejefamilier, voldsramte, hjemløse og mange andre får penge

Sjælland - 25. november 2020 kl. 10:24 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

Læs også: Jubler over penge til veteraner

står bag ny aftale om 760 millioner kroner, der skal gå til blandt andet udsatte børn, handicappede og ældre.

- Med aftalen løfter vi hele socialområdet med nye initiativer. Jeg er særlig glad for, at vi får sat fokus på at give udsatte børn en stærkere stemme i sociale sager med et nyt center for børneinddragelse. Det ligger mig også meget på sinde, at pårørende til mennesker med handicap får bedre hjælp, skriver social- og Indenrigsminister Astrid Krag i meddelelsen.

Fakta Aftalen om reservepuljen giver bl.a.:

3,8. mio. kr. årligt i tre år til forebyggende indsats mod partnervold

24,3 mio. kr. til undervisning af fagpersoner om forebyggelse af partnervold samt mere viden om behov for hjemløseboformer og kvindekrisecentre via Danmarks Statistik.

Den nationale enhed mod vold i nære relationer: Lev Uden Vold, får i alt 39.6 mio. kr. til ekstra opgaver - bl.a. får mænd udsat for vold i relationer ret til psykologhjælp.

Plejefamilier får mulighed for at søge penge til at gennemføre professionshøjskoleuddannelse, puljen bliver ialt 16,6 mio. kr.

Netværk for plejefamilier og anbragte børn får støtte via pulje på ialt 6,5 mio.kr. Aftalen om reservepuljen giver bl.a.: Pengene er en den af den såkaldte sociale reserve, som har afløst den tidligere Satspulje. som blev nedlagt i 2019.

De 760 millioner kroner går til en lang række indsatser, blandt andet hjælp til pårørende til handicappede, en forlængelse af det sociale frikort, indsats mod vold i nære relationer, flere veteraner i arbejde og styrket kontrol på ældreområdet.

Venstres socialordfører Marie Bjerre er især glad for, at der er fundet ekstra midler til uddannelse af plejefamilie og flere netværksgrupper for anbragte børn og unge.

- SSA-reserven er de særlig udsattes finanslov. Det er her vi gør en mærkbar og direkte forskel i de her menneskers liv. Venstre har kæmpet for, at både udsatte børn og unge og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet nu får at mærke, at politikerne også har deres ryg. Derfor er vi rigtig glade for, det er lykkedes at finde ekstra midler til anbragte børn og unge og til mere uddannelse af plejefamilier, udtaler Marie Bjerre.

- Det har været helt afgørende for Dansk Folkeparti, at kvaliteten på ældreområdet løftes, og med denne aftale tager vi et skridt den rigtige retning. Der bliver på Dansk Folkepartis foranledning sat et større millionbeløb af til et nyt rejsehold, som sætter ind, når eksempelvis et plejehjem får et påbud af Ældretilsynet, skriver Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl i en kommentar.

Indsats mod partnervold Aftalen sætter bl.a. fokus på at forebygge vold i nære relationer og give både mænd og kvinder mere hjælp. I en skriftlig kommentar til sn.dk udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag:

- Vi gør meget for at hjælpe mennesker, som udsættes for partnervold. Men det er endnu bedre, hvis vi kan standse voldsspiralen, før overgrebene eskalerer. Med aftalen vil vi videreudvikle en model, hvor vi kan gribe tidligt ind og tilbyde behandling til både voldsudøvere og voldsudsatte. Samtidig kan fagpersoner med et undervisningsforløb blive bedre klædt på til tidligere at spotte tegn på vold i nære relationer.