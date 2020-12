Se billedserie Afstem forventningerne, brug humoren og sæt denne jul i perspektiv. Sådan lyder nogle af rådene fra psykolog Rikke Høgsted. Foto: Joakim Züger

Planlægning og humor hjælper dig gennem julen

19. december 2020

Pakkelegen er droppet. Der er ingen kram til bedstemor. I år holder vi ikke i hånd rundt om juletræet, og den store slikskål bliver i skabet til fordel for flere små. Men er spisebordet stort nok til, at vi kan holde passende afstand til hinanden? Skal onkel, der døjer med nedsat lungefunktion, inviteres med? Skal flæskestegen og anden portion-anrettes? Hvad gør vi, når gaverne under træet skal uddeles?

Det kan godt være, at julemåneden i år er mindre travl end ellers. Til gengæld er spekulationerne omkring praktik og gæsteliste mangedoblet i forhold til tidligere. For godt nok har myndighederne udstukket retningslinjer til, hvordan vi bedst muligt holder coronasmitten nede, men rigtig mange detaljer omkring afviklingen af juleaften er stadig overladt til vores egen dømmekraft - på godt og ondt.

- Det er en gave, at vi kan få lov til at være 10 forsamlet og mødes fra øst og vest samme aften. Men vi har også fået en meget stor opgave i forhold til at opveje hensynet til én selv og andre i familien. Vel at mærke på et tidspunkt, hvor vi er udmattede og trætte af corona, og egentlig mest har brug for at slappe af og lade julefreden sænke sig over os, siger Rikke Høgsted, der er krisepsykolog og leder af Institut for Belastningspsykologi og medlem af Dansk Psykolog Forenings Corona-ekspertpanel.

En stor opgave for den enkelte Hun kalder regeringens beslutning om at undgå en reel nedlukning juleaften for en bjørnetjeneste.

Gode råd fra Rikke Høgsted Mærk efter og vær ærlig i forhold til, hvor du selv står, inden du går i dialog om, hvordan juleaften skal afvikles.

Det er i orden at argumentere med følelser i planlægningen.

Juleaften skal være tryg for alle – nydelse, glæde og ro rimer på tryghed.

Brug humoren og prøv at se det komiske i situationen.

Tænk kreativt, hvis I ikke kan gennemføre pakkeleg, danse om juletræ eller andre traditioner.

Involvér børnene i at finde på nye måder at gøre det hele på; de er kreative og tit gode til at tænke ud af boksen.

Brug minderne, og se frem. Det er – forhåbentlig – kun i år, vi fejrer corona-jul. Næste år er det sikkert en historisk begivenhed, vi ser tilbage på - på godt og ondt. - Institutioner og hospitaler er ved at være godt pressede. Vi hører om tårnhøje smittetal og alle er ved at være møre. Det får nok mange til at tvivle på, om de gør det, der skal til for at få smitten ned. Vi har jo ellers længe fået at vide, at vi hellere skal gå et skridt for meget med restriktionerne end et skridt for lidt. Men spørgsmålet hos mange er nok, om dét, at vi kan holde jul, i virkeligheden er et skridt for lidt. Derfor er det en meget stor opgave, man har pålagt den enkelte dansker, siger Rikke Høgsted.

Psykologen har dog en række forslag til, hvordan man ruster sig til den forestående - og noget anderledes - juleaften.

- Første skridt er at gøre op med sig selv, hvor man står i alt det her. Det er nødvendigt at tænke aftenen igennem: Hvad skal der til for, at jeg selv føler mig tryg. Skal hver gæst have sin egen skål med kager og slik? Hvordan sidder vi med god afstand til hinanden? Husker vi at få luftet ordentlig ud?, siger hun og fortsætter:

- Når man selv har gjort sig sine overvejelser, kan man gå i dialog med de andre og lade "gruppearbejdet" begynde. Der skal man være klar på - og acceptere - at der bliver argumenteret med følelser. Det kan for eksempel være, hvis en føler sig utryg ved at synge julesange. Her må man bare tage hensyn til andres følelser - ligesom det er helt i orden, at man selv siger til, hvis der er noget, som gør én utryg, fastslår Rikke Høgsted.

Det er selvsagt en rigtig god idé at tage videst mulige hensyn til de familiemedlemmer, der har helbredsmæssige skavanker. Men man skal også være klar på ikke at presse personer med bekymringer, der umiddelbart kan virke ubegrundede.

- Man bør vise hensyn til dem, der er bekymrede eller har helbredsmæssige udfordringer. Hav forståelse for, at de ikke ønsker at tage nogen risici. Det er for det første slet ikke nu, at man skal være mere risikovillig, end der er dækning for. Og det er absolut heller ikke nu, at man skal tvinge den halvparanoide tante eller onkel til at komme ud af huset og realisere sig selv. Det er ikke, når folk er under pres, at de realiserer sig selv - det er, når der er ro på, siger Rikke Høgsted.

Hav humoren med Hun opfordrer til, at man i videst mulige omfang tager det hele med et smil.

- Hav humoren med så meget som muligt. En af de bedste måder at tackle coronatrætheden og alle spekulationerne på er at finde det sjove i situationen. Det gør, at man lige får løftet sig selv og sine tanker ud af den måske lidt triste kontekst, man sidder i, griner hun og opfordrer desuden til at tage en mental dyb indånding:

- Gå i store sko. Vær åben for, at denne jul kan blive markant anderledes, end den plejer. Tal om gode minder fra tidligere juleaftener og se det hele i et større perspektiv; det er altså kun én dag på året, og næste år er tingene sandsynligvis normale igen.