Jørgen Holst (yderst th.) er blevet fyret af sine egne partifæller og melder sig nu ud af Enhedslisten. Foto: Kenn Thomsen

Personalesag splintrer Enhedslisten

Sjælland - 23. december 2020 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

"Mandattyveri". "Personangreb". "Dårlig ledelsespolitik". Sådan fyger ordene i en strid i Enhedslisten i Region Sjælland. Idealerne er høje i venstrefløjspartiet, der blev dannet af en samling af små røde partier i 1989. Men nu er der slået så alvorlige skår i partiets organisation i Region Sjælland, at bruddet splintrer Enhedslistens gruppe i regionsrådet.

Jørgen Holst fra Roskilde melder sig ud af partiet, så der kun er Bruno Jerup og Anna Bondo Nielsen tilbage i gruppen.

Og ret usædvanligt for Enhedslisten bliver han siddende som løsgænger i regionsrådet i stedet for at give pladsen til en suppleant. Ifølge partiets vedtægter, skal man forlade sin politiske post, hvis man melder sig ud, og Enhedslisten optager ikke valgte politikere, der forlader andre partier.

Men Enhedslisten mister altså både indtægten fra Holst' partiskat (en tredjedel af vederlaget) og indflydelse i regionsrådet.

Bestyrelse fyrede regionsrådsmedlem Baggrunden for udmeldingen er kort fortalt, at Jørgen Holst har været ansat som sekretær for partiorganisationen i Region Sjælland i knap fem år.

I foråret opstod der uoverensstemmelser med Enhedslistens regionale bestyrelse og deres sekretær. Jørgen Holst er nu blevet fyret og smækker derfor også med døren til partiet.

- Som medstifter af Enhedslisten og mangeårig aktiv på den danske venstrefløj smerter det mig dybt, men interne skærmydsler, dårlig ledelsespolitik og personangreb, betyder, at jeg ikke har andre muligheder, siger Jørgen Holst.

Selv om HK Sjælland har været involveret i personalesagen, som har kørt en stor del af 2020, lykkedes det ikke at forlige parterne.

Bestyrelse: Mandattyveri Talsmanden for den regionale Enhedsliste-bestyrelse, byrådsmedlem i Ringsted, Henrik Kjær er noget knotten over, at Holst bliver siddende.

- Vi har ikke presset ham til at melde sig ud. Han kunne såmænd godt have været blevet siddende i regionsrådet. Vi har taget stilling til hans ansættelsesforhold, og det vil jeg ikke gå nærmere ind i, siger Henrik Kjær.

Han oplyser, at fyringen skete i stort set enighed, et enkelt bestyrelsesmedlem var imod.

- Det er utroligt ærgerligt, at Jørgen Holst ikke lever op til de aftaler, vi har. Det er mandattyveri. Man ved, at hvis man melder sig ud af Enhedslisten, så skal man også forlade sin post, siger Henrik Kjær, der afviser, at Enhedslisten får mærkbare problemer ved at miste indtægten fra Holsts partiskat:

- Det er selvfølgelig altid rarere at have flere penge. Men vi er i gang med at ansætte en ny sekretær.

Derfor bliver Holst Jørgen Holst går ind for princippet om, at mandatet tilhører partiet. Men fyringen fra hans 35 timers-job i partiet har ikke bare rystet hans politiske identitet, men også hans privatøkonomi.

- Jeg er i gang med at bygge om, så jeg kan få en lejeindtægt, så jeg var klar til muligvis at stå uden både job og indtægten fra regionsrådet efter valget i november 2021. Men jeg måtte gå fra hus og hjem, hvis jeg også skulle miste indtægten fra regionsrådet på nuværende tidspunkt, siger Jørgen Holst.

Han bedyrer, at han stadig har de samme politiske holdninger og ikke er på vej ind i et andet parti:

- Jeg står stadig på mål for det program, som jeg blev valgt på i 2017. Men jeg kan ikke være i Enhedslisten længere, siger Jørgen Holst.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra partiets gruppeformand i Region Sjælland Bruno Jerup, Næstved. Han har også plads i den regionale bestyrelse og har således været en del af processen, der endte med en fyreseddel til partifællen.

Regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland får et årligt vederlag på cirka 112.000 kroner plus knap 12.500 kroner for udvalgsarbejde.