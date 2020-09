Se billedserie Bogø Mølle bliver renoveret over flere etaper. Bogø Møllelaug kan glæde sig over donationen fra Nordea-fonden, som muliggør tredje etape. Foto: Lene C. Egeberg

Penge til sjællandske småbyer

I dag får 11 sjællandske småbyer besked om, at deres projekt får støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje.

- Det gør noget for selvforståelsen i et lille lokalsamfund, når man får sådan en håndsrækning. Man får mod til at tænke stort.

Sådan lyder kommentaren fra Martin Winnes, der er en af ildsjælene bag Omøs udendørs fleksible forsamlingshus, da han får overbragt nyheden om, at forsamlingshuset er et af de 78 projekter, som Nordea-fonden har valgt at støtte i første uddelingsrunde af sin Her bor vi-pulje.

Foruden en række mobile telte, en lille scene, stole og borde, får foreningerne på den lille ø, der ligger i smålandsfarvandet ud for Skælskør, også glæde af et mobilt lys- og højttaleranlæg.

De 11 støttede projekter på Sjælland Aktiviteter på Bogø Mølle og genopbygning af omgangen - Bogø Møllelaug (140.000 kr.)

Liv, leg og børneglæde i Farendløse - Grundejerforeningen »Præstbro« (210.108 kr.)

Faxe Ladeplads i bevægelse 2021 - Faxe Ladeplads IF (310.800 kr.)

Trænings og opholdsområde ved Firhøjskolen i Føllenslev - FSI-Gymnastik (250.000 kr.)

Fællesskab I Hellested - Hellested Borgerforening (280.000 kr.)

AKTIV I FORENING 4160 - KFUM-Spejderne, Herlufmagle Gruppe (897.628 kr.)

Liv i vandet ved Langø Havn - Langø Bylaug (600.000 kr.)

Vores Skatepark i Lejre - Vores skatepark (170.000 kr.)

Omø udendørs forsamlingshus - Foreningen Omø Kapsejlads (200.000 kr.)

Stenlille Outdoor park - Stenlille Handels-, Håndværker og Borgerforening (817.875 kr.)

- Sådan noget grej er ellers enormt dyrt at leje og ikke mindst at få over med færgen Men nu kan vi stille grejet til rådighed kvit og frit for alle øens foreninger, og når vi for eksempel skal holde dilettantforestilling eller sommerkoncert med mange tilrejsende sommergæster, fortæller Martin Winnes, hvis forening i dag modtager 200.000 kr.

Ønsket om at samle småbyernes borgere i et fælles indbydende byrum, er en klar tendens i de projekter, som Nordea-fonden har valgt at støtte med samlet 36 millioner kroner. Fonden vil med puljen være med til at inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og at give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

- Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale ildsjæle ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden.

Ansøgningerne spænder vidt, men alligevel er der nogle klare tendenser. Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 78 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet. Flest småbyer i regionerne Midtjylland (24) og Syddanmark (22) har fået støtte efterfulgt af Nordjylland (17), Sjælland (11) og Hovedstaden (4).

I alt uddeler Nordea-fonden 36 mio. kroner af den 60 mio. kroner store pulje. Den 29. oktober offentliggøres de resterende støttemodtagere.