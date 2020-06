Penge til frivillige

Fondene bag Sjællandske Medier A/S har igen i år besluttet at udlodde midler til sports- og kulturforeninger, ungdomskorps og andre, hvor det er frivillige, der løfter, tager ansvar og gør en forskel. Fondene ønsker hermed at påskønne det frivillige arbejde, der udføres af rigtig mange i hele Sjællandske Mediers udgivelsesområde. I 2020 udloddes 157.000 kroner, der primært fordeles i portioner på 20.000 og 5000 kroner.