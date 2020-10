15 mindre sjællandske byer modtager støtte fra Nordea-fondens »Her bor vi«-pulje. Pengene gives til projekter, der styrker det lokale fællesskab. Naturlegepladser og samlingssteder for aktiviteter ligger højt på ønskelisten i mange småbyer. Her ses naturlegepladsen Havtyren i Liseleje.

Penge til 15 sjællandske byer

- Vi har sukket længe efter en naturlegeplads, og der er rigtig mange, der bliver ellevilde, når de hører, at nu får vi den, fortæller Maria Pedersen fra landsbyen Tybjerglille Bakker nord for Næstved.

- Vores vision er at sætte fokus på det gode liv på landet, og vi oplever allerede, at flere børnefamilier flytter hertil, fortæller Maria Pedersen.

I alt har fonden modtaget mere end 513 ansøgninger fra 471 småbyer. Det svarer til, at samlet mere end hver tredje mindre bysamfund har søgt Her bor vi-puljen, og det får Nordea-fonden til at lægge ekstra otte mio. kroner oven i den 60 mio. kroner store pulje.

- Vi er overvældede og også overraskede over den store interesse. Samlet set har vi modtaget ansøgning fra mere end hver tredje landsby og mindre bysamfund i landet. Det understreger, den fornemmelse vi havde i forvejen: at de små bysamfund formår at løfte i flok for at realisere deres drømme, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.