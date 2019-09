Se billedserie Mandag tager Højesteret fat på sagen om den pensionerede læge Svend Lings, der er tiltalt for at assistere patienter med at begå selvmord. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Patientformand: Aktiv dødshjælp sætter en prisseddel på livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patientformand: Aktiv dødshjælp sætter en prisseddel på livet

Sjælland - 14. september 2019 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Højesteret mandag begynder retssagen mod den pensionerede læge Svend Lings, der dømt i både byret og landsret for at hjælpe patienter til at begå selvmord, håber Janus Tarp fra Sorø på endnu en dom.

Han er formand for Ulykkespatientforeningen og stærk modstander af ideen om at indføre ret til aktiv dødshjælp i Danmark.

Fakta 16. september begynder Højesteret sagen, hvor den pensionerede overlæge Svend Lings er tiltalt for medvirken til selvmord.

I januar 2019 blev han i Østre Landsret dømt for at have medvirket til to tilfælde af selvmord og et selvmordsforsøg.

Det gav 60 dages betinget fængsel.

Ved Retten i Svendborg blev han idømt 40 dages betinget fængsel i september 2018.

Svend Lings er med i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp. - Jeg håber, at Højesteret meget klart siger, at det ikke er tilladt at assistere folk til at begå selvmord, og jeg vil håber, at det vil afholde andre, der kunne komme i lignende tanker, fra at gøre noget lignende, siger Janus Tarp.

Han er selv lammet fra halsen og ned efter en trafikulykke som 14-årig og har tracheostomi - en anordning, hvor man taler gennem en slange, som er ført ind i luftrøret gennem et hul i halsen, og er afhængig af hjælp døgnet rundt.

Men han har også et godt og aktivt liv, han er gift og ansat som jurist i Sorø Kommune.

- I Ulykkespatientforeningen er vi meget bekymrede over, den værdisættelse af livet for dem, der rammes af en ulykke eller sygdom, som fortalerne for aktiv dødshjælp må tages til indtægt for. Livet kan være værd at leve, selv om man får en invaliderende sygdom eller kommer ud for en ulykke, siger Janus Tarp.

Det handler om støtte Han frygter, at den syge eller ulykkesramte selv vil føle sig til besvær og derfor ønske at få hjælp til at dø, eller endnu værre at pårørende kan lægge et pres. De seneste ændringer af Sundhedsloven har betydet, at respiratorbrugere i dag fx kan frasige sig behandling.

- Det er vi meget kede af, for fx har jeg stadig et rigtigt godt liv. Jeg forstår godt, at man kan få det sådan, at livet ikke er værd at leve. Men i det tilfælde er det os som samfund, der har spillet fallit, hvis mennesker ikke oplever sig støttet eller kan føle sig presset, fordi de vil ikke ligge nogen til last, siger Janus Tarp og tilføjer:

- Vi skal tale meget mere om, hvordan vi gør livet lettere for dem, der er i lidelser. Men vi skal ikke rykke grænserne yderligere, eller kan målgruppen vil med tiden blive udvidet mere og mere; hvilke liv vil være værd at leve. Sat på spidsen, så vil jeg hellere have, at nogen må lide lidt ekstra og undgå at indføre aktiv dødshjælp med risiko for, at det også kan komme til at omfatte fx mindreårige og psykisk syge.