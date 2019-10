Selv om anledningen til at komme på Endoskopiafsnittet ikke er særlig behagelig, føler mange patienter sig så professionelt og omsorgsfuldt behandlet, at afsnittet har fået Patienternes Pris. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Patienter priser sygehus-ambulatorium

Kan det ligefrem være en positiv oplevelse at få undersøgt ens tarm? Det mener flertallet af de patienter, som har stemt på året Patienternes Pris på Sjællands Universitetshospital Hvis du er over 50 år, tager imod screeningstilbuddet for at opdage tarmkræft i tide og sender brevet med den lille prøve til Region Sjælland, kan resultatet blive et besøg på Endoskopiafsnittet i Køge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her