Patienter i egen bil mister kørselspenge

- Vi vil gerne have pengene til at række så langt som muligt og bruge dem, hvor de giver den største effekt for patienterne. Det er ude på sygehusene. Derfor har vi besluttet at skrue lidt ned for servicen til patienter i egen bil, men patienter med et helbredsmæssigt behov vil fortsat blive transporteret til og fra sygehusene, udtaler Trine Birk Andersen, formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.