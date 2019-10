Pas på - vejene er spejlglatte

Pas på. Vejene er spejlglatte. Det er meldingen fra politiet i Nordsjælland og på Vestegnen, efter at temperaturen natten til tirsdag for første gang dette efterår er dykket under frysepunktet.

- Vejene er meget glatte veje her til morgen. Specielt Fiskebækbroen er spejlglat. Vi advarer derfor billister i Nordsjællands politikreds om at køre forsigtigt. Særligt omkring motorvejen ved Farum er der udfordringer, oplyser Dyre Sønnicksen, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Han fortæller, at saltbiler er kørt ud, men at det kan tage et stykke tid, inden de er nået rundt og salte alle de udsatte veje.

Et trafikuheld på Hillerød-motorvejen tæt ved afkørsel 7 ved Skovbrynet mellem Værløse og Bagsværd skabte tirsdag morgen trafikale problemer. Der var dog kun tale om matrielle skader. Den ene af de påkørte køretøjer var en lastbil, som skulle salte vejen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er meldingen, at man hidtil har sluppet for uheld, men at trafikanterne skal bevæge sig rundt med en vis forsigtighed.

- Temperaturen har været tæt på nul grader flere steder, så der er glat på vejene, understreger vagtchef Lars Denholt.

Også hos Københavns Politi er meldingen, at man skal passe på:

- God “iskold morgen” København. Efter en stille nattevagt melder flere politikredse om isglatte veje med uheld til følge. Skal du ud at køre - så udvis agtpågivenhed, lyder meldingen på twitter.

Ifølge DMI har det været koldest omkring Sjælsmark Kaserne i Nordsjælland. Her har man målt minut 0,8 grader.

Også fra DMI lyder det "En morgen med lokal frost og kolde vejbaner, hvilket stedvis giver risiko for rimglatte veje."