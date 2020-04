VAndselskabernes brancheforening DANVA opfordrer til at lade vandet løbe, hvis haner og brusere har stået urørte gennem længere tid. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Pas på legionærsyge i vandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på legionærsyge i vandet

Sjælland - 15. april 2020 kl. 16:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: De mange uger, hvor vandhanerne på landets skoler, børnehaver og uddannelser har stået stille, har øget risikoen for, at børn og personale risikerer at blive smittet med legionella og andre bakterier, når de i disse dage vender retur.

Sådan lyder advarslen fra vandselskabernes brancheforening DANVA, som har et enkelt råd til de genåbnede institutioner:

- Det er i reglen relativt let at gardere sig mod bakterien. Man lader simpelthen vandet løbe, indtil rørene er skyllet igennem. Hvor længe vandet skal løbe, afhænger af systemets størrelse, siger Dorte Skræm, ekspert i drikkevandskvalitet og konsulent i DANVA, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at det i øvrigt er en god idé, at skylle vandinstallationen igennem, hvis man har været væk i mere end tre dage. Det sker ved at lade vandhanen løbe, indtil vandtemperaturen er konstant. Det gælder både det kolde drikkevand og det varme vand i brusebadet.

- Er der på arbejdspladserne baderum med brusere, som også har stået stille længe, så anbefaler vi også at skylle disse installationer igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid, bør bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af eksempelvis legionella, siger Dorte Skræm.

Eksempelvis opformeres legionella-bakterier ved 20-50 grader i stillestående vand specielt i varmtvandssystemet og kan give alvorlig lungebetændelse.

Ifølge Dorte Skræm er det umiddelbart ikke nødvendigt at teste for bakterien med mindre, der er begrundet mistanke om, der er et særligt problem i en bygnings vandsystem.