Artiklen: Pas på: Her er der risiko for køer i pinsen

Pas på: Her er der risiko for køer i pinsen

»Pinsens eneste store udrejsedag er fredag. Her blander myldretidstrafikken sig med ferietrafikken, og det giver stor risiko for kødannelse og ekstra rejsetid«, lyder det i prognosen.

Ud over Vestmotorvejen og Rute 21 ventes der også meget trafik hen over fynske motorvej og E45 motorvejen i Jylland, såvel som på motorvejen ved Roskilde, Hillerødmotorvejens forlængelse samt mellem Hornbæk og Tisvildeleje.

»I tilfældet af godt vejr vælger mange dog at køre senere end planlagt for at få den sidste sol med. Det kan betyde, at trafikken samler sig sidst på dagene. Det kan også få folk til at tage en ekstra nat i sommerhuset, så de kører direkte på arbejde fra sommerhuset tirsdag. Myldretidstrafikken denne morgen ind til de større byer kan derfor blive mere tæt end sædvanligt«, lyder det i prognosen.