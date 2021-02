Da de danskere fik de første vacciner mellem jul og nytår viste det sig hurtigt, at det var muligt at trække seks og endda syv doser ud af vaccine-glassene i stedet for fem, som planlagt. Og det er ifølge sygehusledelserne grunden til, at man måtte vaccinere otte sygehusdirektører mellem jul og nytår. Alternativt havde man været nødt til at smide doserne ud. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Partier kræver direktør-vacciner kulegravet

Sjælland - 01. februar 2021 kl. 10:31 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Hele tilliden og opbakningen til vaccinationsprogrammet risikerer at blive sat over styr, når otte sygehusdirektører på de sjællandske sygehuse kan springe foran frontpersonale og sårbare patienter i vaccinekøen.

Sådan lyder det fra Venstre, De Konservative, De Radikale og SF i Region Sjællands regionsråd, der nu i fællesskab ønsker en redegørelse af sagen om otte sygehusdirektører fra sygehusene i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F., der har fået et vaccinestik, selv om vaccinerne ifølge den nationale vaccinationsplan i første omgang har været tiltænkt blandt andet kræftpatienter og frontpersonale.

- Det er et kæmpe problem, at vi står i en situation med for få vacciner og klare prioriterer for, hvem der skal vaccineres først, at der så er en gruppe af direktører og vicedirektører, der kan blive vaccineret før alle andre. Det er vi nødt til at have en nærmere redegørelse af, siger Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen.

Et ledelsesmæssigt svigt Han og gruppeformændene for De Konservative, De Radikale og SF i regionsrådet kalder i et fælles debatindlæg i aviserne DAGBLADET Roskilde/Køge/Ringsted og Nordvestnyt sagen, for »et ledelsesmæssigt svigt« både administrativt og politisk.

Ifølge TV2 Øst, der har fået aktindsigt i sagen, er i alt otte ud af 14 direktører og vicedirektører på sygehusene i Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F. blevet vaccineret mellem jul og nytår. En historie, der har skabt vrede og kritik fra sundhedspersonalet fagforeninger, patientforeninger og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Ifølge sygehusledelserne skete det, fordi det viste sig, at man kunne trække 6-7 doser ud af vaccine-glassene end de fem pr. hætteglas, der var planlagt. Og det betød, at man stod med en masse doser, der skulle bruges i en fart. Alternativt skulle de smides ud. På Sjællands Universitetshospital i Køge drejede det sig ifølge ledelsen om 100 ekstra doser om dagen, og dem kunne man simpelthen ikke nå at få i armen på nok patienter og personale, har ledelsen forklaret. Deriblandt vicedirektør Jesper Gyllenborg her på Sn.dk.

Savner bedre forklaring Men den forklaring stiller ikke Venstres Jacob Jensen tilfreds.

- Jeg vil gerne have den forklaring udbygget og undersøgt lidt grundigere. For hvorfor fik man ikke revideret sin plan og indkaldt nogle flere, så snart det stod klart, at man kunne hive flere doser vacciner ud, end planlagt,siger Jacob Jensen - Jeg er med på, at der bare er tale om otte doser vacciner. Men der er mennesker derude, der i yderste konsekvens dør, mens de venter på at blive vaccineret, mens andre sårbare hungrer efter, at komme til. Og så kan de stå og se, at ikke bare én, men otte sygehusdirektører kunne fået stik, tilføjer Venstre-lederen.

Hvorvidt de fire partier kræver en almindelig redegørelse fra sygehusledelserne eller om man skal have folk udefra til at bore i sagen, ved Jacob Jensen ikke i skrivende stund.

Regionsrådet ventes nemlig at få en mundtlig orientering om sagen efter et regionsrådsmøde mandag i eftermiddag.

