I gennemsnit er parcelhuspriserne steget med 16 pct. under nedlukningen. Foto: Nybolig

Send til din ven. X Artiklen: Parcelhusejere har tjent en tusse om dagen under Corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parcelhusejere har tjent en tusse om dagen under Corona

Sjælland - 19. juni 2021 kl. 07:17 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Gad vide, hvordan det må føles at få tusinde skattefri kroner hver morgen, når du vågner? Selvom det kun er penge på papiret, er det ikke desto mindre realiteten for landets parcelhusejere under pandemien, hvor et parcelhus i gennemsnit er steget 347.000 kr. siden nedlukningen i marts 2020. Det viser en analyse, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har foretaget af tal fra Boligsiden.dk.

I marts 2020 lå kvadratmeterpriserne for parcelhuse på 14.373 kr., mens de ved udgangen af maj måned 2021 havde nået 16.671 kr., hvilket er en stigning på knap 2.300 kroner eller 16 procent.

I Region Sjælland er udviklingen knap så prangende. Her er stigningen 14,4 procent, og ved udgangen af maj var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et parcelhus i regionen 14.584 kroner.

Udviklingen i boligpriser pr. kvadratmeter fra maj 2020 til maj 2021

Solrød: 24479 kr. til 29381 kr. = 20 %

Holbæk: 12422 kr. til 14835 kr. = 19,4 %

Ringsted: 13142 kr. til 15570 kr. = 18,5 %

Høje-Taastrup: 21497 kr. til 25406 kr. = 18,2 %

Køge: 18178 kr. til 21464 kr. = 18,1 %

Stevns: 11847 kr. til 13957 kr. = 17,8%

Vordingborg: 8612 kr. til 10039 kr. = 16,6 %

Slagelse: 9966 kr. til 11528 kr. = 15,7 %

Faxe: 11398 kr. til 13152 kr. = 15,4 %

Roskilde: 23497 kr. til 26642 kr. = 13,4 %

Greve: 23728 kr. til 26731 kr. = 12,7 %

Kalundborg: 8523 kr. til 9493 kr. = 11,4 %

Odsherred: 8978 kr. til 9905 kr. = 10,3 %

Lejre: 15511 kr. til 17083 kr. = 10,1 %

Næstved: 11462 kr. til 12186 kr. = 6,3 %

Sorø: 11381 kr. til 11430 kr. = 0,4 % Udviklingen i boligpriser pr. kvadratmeter fra maj 2020 til maj 2021 Ejerlejligheder og sommerhuse er ifølge Boligsiden.dk ligeledes gået op i pris. For alle tre boligtyper gælder der, at salgspriserne er steget med to-cifrede procentsatser i alle regioner det seneste år. Eneste undtagelse er huspriserne i Region Nordjylland, der »kun« er steget med otte procent siden samme tidspunkt sidste år.

Ekstraordinær situation Ifølge Peter J. Mattsen, der er administrerende direktør i Nybolig, er prisstigningerne under Corona et udtryk for en helt ekstraordinær markedssituation.

- Når vi ser så markante prisstigninger, hænger det traditionelt sammen med en udvikling, der som udgangspunkt ikke er sund, som vi så det op til finanskrisen, men denne gang ser vi ikke tegn, som giver anledning til bekymringer. En pandemi er i sig selv ekstraordinær, og vi har det seneste år set en adfærd, hvor boligen har været meget højt på familiernes dagsorden, og hvor man ikke har kunnet bruge penge, siger Peter J. Mattsen.

Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er spændt på at se, hvad der sker i takt med, at samfundet mere og mere vender tilbage til normale tilstande.

- I takt med at flere er blevet vaccineret, og samfundet langsomt vender tilbage til normalen, vil vores forbrugsmønstre formentlig også blive påvirket. Vi tager på ferie, ser EM i fodbold og benytter os af kulturelle tilbud. Det bliver spændende at se, om det ikke også vil lægge en dæmper på interessen for at købe ny bolig, siger Birgit Daetz.

Ifølge Boligsiden er der allerede begyndt at ske lidt. På dele af boligmarkedet er salgsprocenten faldet i maj måned. Fælles for huse, ejerlejligheder og sommerhuse er, at salgsprocenten er faldet med cirka to procentpoint fra april til maj måned.

Når det er sagt, skal det samtidig nævnes, at der er tale om et fald fra et tårnhøjt niveau.