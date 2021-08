Skiltningen og kommunikationen fra regionens sygehuse skal være mere forståelig, mener SF. Her ses Roskilde Sygehus. Foto: Jan Partoft

Pallia...hvad for noget? SF vil oversætte hospitalssprog

Sjælland - 25. august 2021 kl. 12:15 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Radiologisk, onkologisk eller hæmatologisk afdeling? Og hvad er palliation og endokrinologi? Det skorter ikke på latinskinspirerede afdelingstitler, når man går igennem gangene på regionens sygehuse.

Og det er ikke alle, der nødvendigvis har disse fremmedord i deres ordbog. Det kan gøre det besværligt og forvirrende, når man som borger skal til undersøgelse eller skal besøge slægtningen på hospitalet.

Sådan lyder det fra SF i Region Sjælland, der vil forenkle sprogbrugen i hospitalernes skiltning og i breve og andet kommunikationsmateriale.

Volder problemer - Forstår man ikke, hvad sundhedsvæsnet siger, så er det rigtig svært at tage stilling og være en del af sin egen behandling, som vi ønsker, at patienterne skal være.

- For at gøre sundhedsvæsnet mere forståeligt ønsker SF at ændre navnene på hospitalernes afdelinger, så de bliver mere borgervenlige, og at gøre informationsmateriale og breve fra hospitalerne kortere og lettere at forstå, siger Tina Boel fra SF i regionsrådet til SN.dk.

Hun peger på, at partiet har erfaring for, at sygehusenes kommunikation med borgerne opleves svær, den erfaring har hun blandt andet fra patientrådgivningens årsrapport.

- Vi skal indrette hospitalerne efter almindelige danskere, og det betyder også, at sproget skal ændres, så det er til at forstå. Sundhedsvæsnet er til for borgerne, og derfor skal sproget i sundhedsvæsnet også være forståeligt for alle, siger Tina Boel. SF vil tage kravet om enklere sprog med til de afsluttende budgetforhandlinger i regionsrådet.

SF mener selv, at ændringerne er »relativt lette«, at lave, hvis der findes flertal for det.