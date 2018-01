Pagt skal pirre børns naturvidenskabelige nysgerrighed

Men der skal meget mere til, hvis regeringens ambition om at få 10.000 flere unge til at vælge den naturvidenskabelige uddannelsesvej over de næste 10 år.

Kalundborg, Odsherred, Høje Taastrup og Vordingborg er blandt 12 kommuner, som allerede er gået i gang med at udvikle strategier, der kan gøre grundskoleelever og yngre børn mere interesseret i teknologi, it, naturvidenskab og matematik.

De er gået med et tværfagligt samarbejde, Udviklingsrum 2017-2019, der hjælpes på vej af Astra (det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed).

- Astras vision er netop at få en større andel unge til at vælge en scienceuddannelse og karriere. Vi er derfor enormt glade for initiativet med Teknologipagten. Det betyder blandt meget andet, at vi fortsat kan støtte og udvikle det vigtige arbejde med kommunale naturvidenskabsstrategier og dermed gøre en overordnet national strategi til praktisk og konkret virkelighed, siger Mikkel Bohm, direktør for Astra.