Pædogog i coronatid: Selvfølgelig trøster vi børnene med et kram

14. april 2020

Fra 15. april kan daginstitutionerne genåbne, men mange har aldrig været lukket. Pædagog Gitte Ploug er en af dem, som har været på job, mens Danmark lukkede ned.

Foran døren byder en potte med påskeliljer velkommen i daginstitutionen. Men forældre kommer ikke længere inden for glasdøren og ind i garderoben for at hjælpe poderne tøjet af, sige godmorgen til pædagogerne og få taget afsked i ro og mag, inden der endelig kan vinkes fra vinduet.

På dørruden hænger en seddel med to mobilnumre, og lige ved siden af døren står håndspritten flankeret af en pakke engangshandsker på vinduets sålbænk.

Fakta Genåbning af daginstitutioner, fritidshjem, klubber og skolefritidsordninger samt folkeskoler (inklusiv specialtilbud) og privatskoler til og med 5. klasse sker hurtigst muligt fra 15. april.

Den enkelte kommune vurderer, om opholdet for børnene i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Særligt udsatte børn kan blive hjemme efter dialog mellem forældre og skoleledelse, men i udgangspunktet skal børn i skole.

Ansatte i risikogrupper som skal også i dialog med ledelsen om deres muligheder for evt. anden jobfunktion.



Nu er det på trappestenen, at der bliver kysset, krammet og vinket farvel til far og mor.

- Vi kommer ud og hilser på, når forældrene har ringet til os. Så står vi der og snakker lidt om, hvordan natten og morgenen er gået, mens forældrene spritter deres egne og børnenes hænder af. Vi har sprittet af selv, lige inden vi åbner døren. Det er en meget anderledes hverdag, siger Gitte Ploug.

Hun har arbejdet i vuggestuen i Sygehusets Børneinstitution i knap syv år og været pædagog i de sidste 26 år.

Forældre med job i pleje og på sygehus Og som navnet antyder er institutionen i Slagelse tæt forbundet med det nærliggende sygehus.

- Vi har omkring to-tredjedele af forældrene, som er ansat på sygehuset, og mange er i hjemmeplejen. Men vi har nu ikke haft så mange børn, et sted mellem to og syv hver dag inklusiv børnene fra børnehaven, der har været her i vuggestuen også, fortæller Gitte Ploug.

Hun har været på job i de sidste fire uger, mens store dele af den danske befolkning ellers har haft hjemmeskole, hjemmearbejde og hjemmebørn.

Traditioner i unormal tid Heldigvis er det forår, så meget af legen kan foregå uden for. For allerede før Sundhedsstyrelsens netop udmeldte anbefalinger - om fx afvaskning af alt legetøj to gange dagligt i børneinstitutionerne - så hverdagen helt anderledes ud i nødpasningen.

- Vi vasker hænder og bruger håndsprit mange gange om dagen både børn og voksne, og vi har tørret legetøjet og overfladerne af med sprit flere gange dagligt. Børnene sidder også lidt længere fra hinanden. Men vi har også holdt en pædagogisk struktur i hverdagen og lavet forårs- og påsketing.

Men hvordan tager man sig af småbørn, når tidens mantra er blevet afstand for at beskytte os selv og hinanden mod pandemien; bliver ulykkelige børn, trøstet med et kram?





- Selvfølgelig gør vi det! Man kan ikke forklare en et-årig, hvordan det hele har ændret sig. Vi taler om det og anerkender: »Jeg kan godt forstå, at du er ked af det«, for de små børn kan godt mærke, at der er meget, som er anderledes, siger Gitte Ploug.

Hun understreger, at meget alligevel er, som det plejer:

- Børnene leger med hinanden, selvfølgelig gør de det. Hvis ikke børn kunne lege med hinanden og være sammen, så ville de da miste det gode børneliv. Men de må for eksempel ikke dele maden med hinanden, og kommer de alligevel til at tage af de andres mad, så går vi ud og vasker hænder, siger Gitte Ploug.





Ro på Hendes bedste råd til både kolleger og forældre over det ganske land er at tage situationen med ro:

- Vi skal nok finde ud af det. Hvis vi bevarer det gode humør, så bliver det også trygt for forældrene at aflevere deres børn. Forældrene kan være forvisset om, at pædagogerne gør deres yderste. Men jeg må indrømme, at jeg sank da også lige en gang, da Mette Frederiksens udmelding kom. Det er noget andet, når vi igen står med 33 børn. Men vi må have ro på og finde ud af at organisere os ud af det; der må være nogen, som tørrer legetøj af, mens nogen andre laver noget andet med børnene.