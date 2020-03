Pædagogfaget tiltrækker flest sjællandske unge

Camilla Wang glæder sig især over, at sygeplejerske-, pædagog- og socialrådgiveruddannelserne er steget lidt i popularitet, for det er fag, der stærk efterspørgsel efter – især i Region Sjælland:

- Vi så ret stor tilbagegang sidste år på ansøgningerne til de uddannelser sidste år, så vi er meget glade for status quo, for der er jo også faldende ungdomsårgange. Det er for tidligt at sige præcis, hvordan det kommer til at se ud, for vi har jo også kvote 1-ansøgerne til sommer (ansøger kun med karaktergennemsnit, red.), men det tyder på, at det virker, at regeringen og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har gjort meget ud af at tale uddannelserne op.