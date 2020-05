Pårørende er ramt under coronakrisen

Bente H. Christensen er formand for Bedre Psykiatri i Vordingborg, hendes 25-årige søn bor på et opholdssted i Hillerød.

- Det har virkelig påvirket ham. Meget af personalet har jo været sendt hjem, for eksempel har den pædagog, som han plejer at træne på fitness-maskinerne med, astma, så det har han ikke kunnet, ligesom han heller ikke har været med ude og købe ind og lave mad. Han er blevet meget isoleret og har mest siddet og spillet counterstrike i denne her periode, siger Bente H. Christensen, som 21. april fik sin søn hjem på besøg i to uger.