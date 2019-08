Påbud til TV 2 Øst-station: Ansatte krænkes af kolleger på sociale medier

TV 2 ØSTs direktør Vagn Petersen er overrasket over Arbejdstilsynets afgørelse.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået et sådan påbud, og selv om det har overrasket både medarbejdere og ledelse, håndterer vi det naturligvis. Men det er et internt anliggende, og derfor har jeg ikke yderligere bemærkninger, lyder det fra Vagn Petersen i en mail.

Medarbejdere fortæller, at kolleger oplever at blive hængt ud på TV 2 ØSTs Facebook-side, og at det sandsynligvis sker af andre kolleger, der har oprettet falske Facebook-profiler.

Krænkelserne foregår også på en intern Facebook-gruppe, hvor en ansat har oplevet at få lagt et foto op af sig selv, hvor vedkommende sov og var fuld til en julefrokost. Det skete uden dennes samtykke.

De ansatte fortæller også, at der er blevet sendt et foto til en kvindelig tv-vært, hvor værtens kavalergang var markeret med streger. Billedet blev ligeledes lagt ud på den interne Facebook-gruppe.

Tv-værter må også stå model til, at "fejl" i nyhedsudsendelser bliver sendt ind som underholdningsmateriale til TV 2-programmet Natholdet af kolleger med falske profiler på sociale medier.

Krænkelserne har også været af seksuel karakter, fremgår det af Arbejdstilsynets dokumenter. En kollega har blandt andet overhørt, hvordan to andre kolleger har omtalt en fjerde kollega i "seksuelle vendinger".

Tillidsrepræsentant Lisbet Carlsen mener dog ikke, at krænkelserne er udtryk for, at TV 2 ØST har en krænkelseskultur.

- Vi anerkender, at enkelte kolleger har oplevet krænkelser. Nogle mennesker har følt sig ramt. Det har været en barsk periode, og folk har været meget påvirkede af den organisatoriske omstrukturering. Men vi snakker om det, siger hun.

De krænkende handlinger har fundet sted de seneste to til tre år. Der er ingen systematik i, hvem der krænker og hvem, der udsættes for de krænkende handlinger, fremgår det af Arbejdstilsynets afgørelse.

TV 2 ØST har gennemgået store organisatoriske forandringer de senere år. Den ene digitale strategi har afløst den anden, og det trækker store veksler på medarbejderne, fortæller tillidsrepræsentant Lisbet Carlsen.

I Dansk Journalistforbund forklarer formand Tine Johansen, at en presset mediebranche er med til at udfordre mange af forbundets medlemmer, der går ned med stress. Krænkelser kan dog ikke undskyldes, understreger hun.

- Man skal passe på med at undskylde krænkende handlinger, men der kan godt være nogle strukturelle grunde til, at arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er dårligt, siger Tine Johansen.

TV 2 ØST skal senest den 15. april 2020 have efterkommet påbuddet om krænkende handlinger.