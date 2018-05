Arbejdstilsynet har inden for kort tid uddelt tre påbud til tre sygehusafdelinger om at gøre noget ved arbejdspresset, fordi det truer de ansattes helbred. Og det har ikke været uden konsekvenser for patienterne. Foto: Thomas Olsen.

Påbud: Sygehuspersonale »er bange før dagen er startet«

Samtidig bliver en del undersøgelser ikke færdiggjort inden for den maksimale svartid. Ifølge de ansatte øger det risikoen for, at man ikke opdager »en fare eller noget akut i tide« hos de patienter, man har undersøgt.

- Vi har siden påbuddet fulgt afdelingen tæt og sat mange tiltag i gang. Og for at sikre os, at vores arbejde har effekt har vi sat en APV (arbejdspladsvurdering) i kalenderen henover over sommeren, skriver vicedirektør Trine Holgersen, og fortsætter:

- Vi har haft et stort fokus på rekruttering af medarbejdere og ledere. Vi har samtidig indgået et samarbejde med Garanti-klinikken for at få deres hjælp til at nedbringe arbejdsbyrden i afdelingen. Vi har ansat yderligere lægesekretærer, som varetager vagtplanlægning for at aflaste lægerne i denne del af deres arbejde. Og endelig har vi kigget på, om ikke vi har kunnet arbejde lidt smartere - og det har vi. Via 'Opgaveglidning' har vi fået bedre styr på vores arbejdsprocesser.