På vej mod trist rekord: Flere familier ansøger om julemad og gaver

Mange familier kaster sig ud i det rene gaveorgie, men for andre er det svært at få sat lidt ekstra godt på bordet og fundet råd til beskedne gaver til børnene.

Sjælland - 25. november 2020 kl. 06:22 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Allerede inden deadline for at søge julehjælp 1. december, har Dansk Folkehjælp modtaget knap 13.000 ansøgninger, og den sociale hjælpeorganisation forventer at få mindst 15.500 ansøgninger i år.

Sidste år søgte 14.674 mennesker om julehjælp hos Dansk Folkehjælp, der forventer at skulle indsamle over 22 millioner kroner, hvis alle ansøgere skal kunne få et bidrag til en hyggelig jul.

Også den sociale hjælpeorganisation Blå Kors melder om ekstra fart på ansøgningerne i år.

- Vi ved, at coronavirus har gjort familierne mere isolerede og har forstærket de udfordringer, som de kæmpede med i forvejen, udtaler Blå Kors' generalsekretær Christian Bjerre i en pressemeddelelse.

Blå Kors modtog sidste år knap 7.200 ansøgninger, hvilket var 1.000 flere end i 2018, og 2020 tegner til at blive en ny rekord. Organisationen støtter børnefamilier, der lever af overførselsindkomst med et gavekort på 400 kroner til madvarer i Lidl og et andet på 200 kroner til Blå Kors' genbrugsbutikker.

Hjælpen hos Dansk Folkehjælp består af en kolonialvarekurv eller gavekort på 500 kroner til REMA 1000 samt gavekort fra GoGift til 1000 kroner til køb af julegaver til børnene.

Coronakrisen gør det værre Ansøgerne hos Dansk Folkehjælp skal svare på flere spørgsmål, når de søger julehjælp.

46 procent af de foreløbige ansøgerne i 2020 angiver, at coronakrisen har forværret deres økonomiske situation. 54,8 procent svarer, at de ikke har muliughed for at købe nødvendigt tøj og fodtøj til familien, 13,1 procent svarer, at de ikke altid har mulighed for at give deres børn tre måltider om dagen.

Og 4,5 procent af ansøgerne har mistet deres job under coronakrisen.

- Det er naturligvis ikke overraskende, at krisen har ramt Danmarks fattige så hårdt. Men det gør alligevel indtryk, når man ser sort på hvidt, hvor mange familier, der nu har det endnu sværere, end de havde det i forvejen. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at 4,5 procent af ansøgerne er personer, der har mistet deres job på grund af krisen - og givetvis for første gang mærker behovet for at ansøge om Julehjælp, udtaler Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har nyligt opgjort, at cirka 5 procent af de ufaglærte lønmodtagere er blevet ledige under coronakrisen. Det er dobbelt så mange som blandt akademikere.