Midttrafik droppede pap-buskort til pensionister i forbindelse med en takstreform i 2018. Fem kommuner beholdt dog deres egne pap-kort, og nu får papkortet comeback i alle 18 ejerkommuner.

På Sjælland ryger pensionisternes papkort - i Jylland får det nu comeback

Sjælland - 18. januar 2020 kl. 07:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens pensionistkort på pap bliver droppet på Sjælland, genindfører de midtjyske kommuner i Midttrafik nu pensionist-buskort i pap.

Det sker cirka to år efter, at Midttrafik droppede pap-buskortet til fordel for Rejsekortet og andre digitale løsninger.

Årsag? At en del pensionister, både alders- og førtids-pensionister, har haft svært ved at bruge de digitale produkter.

Det oplyser Midttrafik til Sn.dk.

Kunne ikke hjælpe pensionister - I arbejdet med at flytte kunderne over på digitale billetløsninger på enten Midttrafik app eller rejsekort, blev det tydeligt, at der var en udsat målgruppe, vi ikke kunne hjælpe. Midttrafiks bestyrelse besluttede derfor at give alle pensionister og førtidspensionister i Region Midtjylland mulighed for at rejse til en billigere pris uden for myldretiden, hvor busserne ikke er så fyldte, oplyser Mette Julbo, Midttrafiks vicedirektør.

Pap-buskortet blev ellers udfaset i 2018 i forbindelse med en takstreform, der omlagde pensionistrabatterne. Fem af ejerkommunerne, deriblandt Aarhus, besluttede dog at beholde to tilbud om pap-buskort inden for deres respektive kommunegrænser. Nu indfører de resterende 13 ejerkommuner så samme tilbud.

Kortet vil dog ikke kunne købes i butikker eller kiosker, men i Midttrafiks webshop eller over Midttrafiks kundetelefon. Og det er man klar over, kan give visse ældre en udfordring:

»Midttrafik vil opfordre kommunerne til, at de stiller borgerservice til rådighed for at hjælpe med at bestille. Det er vigtigt, at de ikke-digitale borgere kan opsøge et sted for hjælp til bestillingen, hvis ikke de pårørende eller lignende har mulighed for dette«, skriver Midttrafik i en mail.

Pap-kort kan købes på nettet På Sjælland skal trafikselskaberne Movia, DSB og Metroselskabet i gang med en tilsvarende takstreform. Og her lægger man netop op til at droppe de eksisterende pap-pensionistkort til bus og tog.

Movia oplyser dog, at pensionister fremadrettet vil kunne købe et pendlerkort på pap.

Det vil dog ikke kunne købes i butikker, men skal bestilles og fornyes via DOT's webshop.

