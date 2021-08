PFOS blev flittigt brugt i brandskum indtil det for år tilbage blev forbudt. Efter sagen fra Korsør har Miljøstyrelsen først skærpet kravene til hvor meet PFOS der må findes i drikkevandsprøver. Men PFOS-forureningen i Korsør stammede fra jorden. Nu er kravene for PFOS i jord så også blevet strammet. Foto: Anders Ole Olsen.

PFOS-skandale: Nu strammes kravene til giftige flourstoffer

Sjælland - 15. august 2021 kl. 07:27 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Efter PFOS-skandalen fra Korsør, hvor 187 borgere i årevis har spist kalvekød, der var blevet forgiftet af brandskum fra en nærliggende brandstation, sænker Miljøstyrelsen nu grænseværdien for PFOS og tre andre fluorstoffer i jord voldsomt.

Det hidtidige krav på 0,4 milligram, svarende til 400 mikrogram, pr. kilo tør jord for 12 forskellige PFAS-fluorstoffer bliver nu ændret, så kravene i stedet omfatter 22 fluorstoffer. Dertil kommer et nyt, særskilt krav om, at der kun må være 0,01 milligram fluorstof - eller 10 mikrogram - pr. kg. jord, for de fire mest almindelige giftige fluorstoffer, herunder PFOS. Og det er et markant nyt krav, konstaterer Philippe Grandjean, førende ekspert i PFAS-stoffer og professor i miljømedicin på Syddansk Universitet (SDU).

- Grænseværdien er sænket med en faktor 40, omtrent svarende til, hvad der tidligere er besluttet for drikkevand, konstaterer Philippe Grandjean, førende ekspert i PFAS-stoffer og professor i miljømedicin på Syddansk Universitet (SDU).

Han har længe efterlyst skrappere regler.

Ikke mindst efter EU's fødevareagentur EFSA forknap et år siden skærpede deres anbefalinger til grænseværdierne for PFOS i både drikkevand og i jord markant. De danske myndigheder valgte i juni at følge EFSA's anbefalinger i forhold til PFOS-krav til drikkevand, og nu er det så også sket for kravene til jord.

Og det er godt, lyder det fra Philippe Grandjean, der dog mener, at de danske myndigheder kunne være gået videre:

- Mange af fluorstofferne ser ud til at have skadelige effekter, som ligner hinanden. Derfor er Danmark også blandt forslagsstillerne i EU om at udfase brugen af alle fluorstoffer. Parallelt kunne man så også ønske sig, at vi i Danmark også havde skrappere regler for alle relevante fluorstoffer, siger Philippe Grandjean.

