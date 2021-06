PFOS-regler i drikkevand blev strammet - Men hvad med giftige fluorstoffer i jorden?

Sagen kort

Miljøstyrelsen strammede for nylig grænsekriterierne for PFAS-stoffer i drikkevand fra ialt 100 nanogram PFAS-stoffer pr. liter (For 12 PFAS-stoffer, herunder PFOS) til bare 2 nanogram pr. liter (for de fire mest almindelige PFAS-stoffer, herunder PFOS.)

Det skete pba af anbefalinger fra EU’s fødevaremyndighed EFSA.

EFSA anbefaler generelt, at man maksimalt indtager 4,4 nanogram PFAS-stoffer (de 4 mest almindelige) ugentligt pr. kilgram kropsvægt. I Danmark er anbefalingen 400 nanogram pr kilo kropsvægt.



Sagen begyndte, da der kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør. PFOS blev forbudt og udfaset i Danmark fra 2006, men har kunnet bruges lovligt frem til 2011,

Forureningen stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man indtil 2001 har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS.

Da stoffet blev fundet i kød fra køer, der havde græsset i området, viste det sig, at koncentrationerne var 63 gange over tolerancetærsklen, for hvad et voksent menneske må indtage. Op imod 200 lokale borgere menes at have spist PFOS-forurenet kød.

Siden har Miljøminister Lea Wermelin bedt landets kommuner - i samarbejde med landets regioner, Forsvaret og Miljøstyrelsen - om at kortlægge og bremse lignende forureninger.

Region Sjælland har udsendt en »bruttoliste« over 55 potentielle forureninger med PFAs og PFOS ud til regionens kommuner, som kommunerne senest 1. juli skal svare på.

Region Hovedstaden har en lignende bruttoliste på 88 lokaliteter, der skal granskes af hovedstadens kommuner.



PFAS (perfluoroalkylated substances) er en gruppebetegnelse for en række forskelle fluor-stoffer, hvoraf PFOS (perfluorooctansulfonsyre) ern af de mest almindelige.

Ud over brandskum har PFOS tidligere været brugt som imprægnering-stof i blandt andet regntøj, pizzabakker og popcornposer fordi det har en vand- og fedtafvisende effekt.

PFAS og PFOS forøger kolesteroltal, svækker immunsystemet og giver lav fødselsvægt til spædbørn.

Stoffet mistænkes desuden bl.a. for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og give nedsat fertilitet.

PFOS er en såkaldt evighedsforurening, der ikke nedbrydes i naturen. Den såkaldte halveringstid for PFOS i naturen er 41 år.

I mennesker er den op til 5,4 år.



Kilder: Miljøstyrelsen, Region Sjælland, Slagelse Kommune samt avisens egne oplysninger.