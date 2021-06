PFOS-skandalen ved Korsør har sat fokus på brugen af fluorstoffene PFOS og PFAS. Men hvem har egentlig ansvaret for forureningerne - og for at gøre noget ved dem? Foto: Helge Wedel.

Send til din ven. X Artiklen: PFOS: Hvem har ansvaret for forureningerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

PFOS: Hvem har ansvaret for forureningerne?

Sjælland - 03. juni 2021 kl. 12:07 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Knapt et halvt år efter, at PFOS-forureningen første gang blev opdaget i Korsør, har Miljøstyrelsen nu officielt bedt landets kommuner og regioner om at sikre, at lignende PFOS-forureninger ikke opstår andre steder.

Det fremgår af et brev som Miljøstyrelsen har sendt til landets kommuner 21. maj, cirka en måned efter, Miljøminister Lea Wermelin (S) bekendtgjorde, at hun ville bede Miljøstyrelsen om at rette henvendelse til kommunerne.

I brevet fastslår Miljøstyrelsen, at ansvaret for at kortlægge, overvåge og bremse forureninger i grundvandet med fluorstofferne PFAS, hvorunder PFOS er en af flere, er kommunernes og regionernes ansvar. Og dermed også indirekte, at det ikke er statens ansvar.

Men hvordan fordeler ansvaret sig mere præcist?

I forhold til de fungerende brandpladser, så er landets kommuner tilsynsmyndighed og kan kræve, at ejeren undersøger om der er en forurening, hvis der er mistanke om det. Kommunen kan også kræve, at ejeren renser op efter en forurening.

Det vil i virkelighedens verden betyde, at det ofte er kommunen eller Forsvaret, der får påbud om at gøre noget - ogf istds enede får regningen, da det er dem, der ejer de fleste brandskoler og øvrige pladser, hvor der har været brandøvelser.

Men sagen er anderledes med forureniger, der fandt sted før jordforureningsloven kom til verden i 2000.

»For jordforureninger sket før vi fik jordforureningsloven kan det være vanskeligere at meddele påbud overfor en forurener. Hvis der ikke findes en forurener overgår jordforureningen til regionen, der står for kortlægning og afværge i forhold til sådanne "herreløse" forureninger, skriver Miljøministeriet i en mail til Sn.dk.

»Det følger af jordforureningsloven, at regionen i samarbejde med kommunalbestyrelsen fortager kortlægning af jordforureningen. For forsvarsministeriet gælder der særlige regler - i og med forsvaret i samarbejde med regionen selv står for kortlægning af forurenede arealer på deres ejendomme«, skriver ministeriet endvidere.

relaterede artikler

Efter brandskum-skandale: Flere forureninger lurer 02. juni 2021 kl. 11:14

PFOS-skandale griber om sig 29. maj 2021 kl. 13:50