Giftige fluorstoffer er ikke kun blevet brugt i brandskum som på billedet her. I dag er PFOS forbrudt i brandskum, men mange fluorstoffer bruges stadig i imprægnering og udendørstøj såvel som i visse kosmetik- og plejeprodukter. Foto: Anders Ole Olsen

PFOS: Forbrugerrådet ønsker forbud mod giftige fluorstoffer

Sjælland - 23. juni 2021 kl. 16:49 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sagen om op imod 200 mennesker fra Korsør, der lige nu undersøges efter at have spist PFOS-forgiftet kød i årevis, viser, at giftige fluorstoffer kan gøre skade selv mange år efter, man er stoppet med at bruge dem.

Forbrugerrådet Tænk har igennem mange år testet produkter for fluorstoffer og har fundet dem udbredt i mange typer forbrugerprodukter. Derfor er der brug for et omfattende forbud eller andre tiltag, der kan begrænse fluorstofferne i vores hverdag, lyder det fra Rådet.

For selvom PFOS har været forbudt i Danmark siden 2006, og S-regeringen sidste år forbød fluorstoffer i pap samt mad- og bage-papir, kan der være masser af fluorstoffer i imprægnering, regntøj, flyverdragter, sko, tæpper og kosmetik.

- Helt grundlæggende var det rigtig godt, at vi fik det forbud sidste år i emballage. Men sagen er jo bare, at de her stoffer bliver brugt rigtig mange andre steder, fordi de er fedt- og vandafvisende, siger Christel Kirkeby, projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi: - Problemet er, at fluorstofferne nærmest ikke bliver nedbrudt. Vi kan blive udsat direkte for dem fra de produkter, vi køber, men også via miljøet. De bliver hængende i miljøet omkring os og spreder sig til fødekæden, og på et tidspunkt kan de ende i den mad, vi spiser, fortsætter hun.

Sådan undgår du giftige fluorstoffer Forbrugerrådet har udgivet 10 gode råd til at undgå fluorstoffer, blandt andet i udendørstøj, skitøj, imprægneringsmidler, bilvoks, cykelolie og fødevareemballage.

Også i visse kosmetik og pleje-produkter har Forbrugerrådet TÆnk fundet fluorstoffer, og derfor har man lanceret appen »Kemiluppen«, der kan guide forbrugeren uden om problematiske stoffer i kosmetik og plejeprodukter.

Generelt forbud Et generelt forbud mod fluorstofferne på dansk jord kunne ifølge Forbrugerrådet Tænk være et godt skridt på vejen. Men rådet ser hellere et europæisk forbud.

Eksempelvis viste en test af mademballage fra fastfood-kæden McDonald's på tværs af flere lande, som Forbrugerrådet lavede sammen med europæiske søsterorganisationer for nylig, at fluorstofferne kun var fortid i pommes frites-emballagen i Danmark, ikke i de andre lande. Samtidig flyder varerne på kryds og tværs mellem EU-landene. Og derfor vil det under alle omstændigheder være svært at holde fluorstofferne på afstand, mener Christel Kirkeby.

- De skadelige stoffer, der ender i miljøet, er jo ligeglad med landegrænser, når de kan bevæge sig gennem luft og vand. Så et dansk forbud giver ikke fuld beskyttelse, hvis stofferne også flyder hertil fra udlandet, siger hun.

Forbud fra 2025? Idéen om et EU-forbud er rejst af Danmark, Sverige, Holland og Tyskland. Også Norge, der ellers ikke er med i EU, står bag forslaget. der vil indebære, at alle »ikke-nødvendige« fluorstoffer forbydes fra 2025.

- Når det kommer igennem, vil det være et kæmpe fremskridt. Forslaget er dog desværre lige nu stadig fugle på taget, dels fordi det skal igennem systemet og vedtages, og dels fordi vi endnu ikke ved, hvor mange stoffer, der bliver kategoriseret som nødvendige og derfor bliver undtaget. Men det er den rigtige vej at gå med et EU-forbud og det helst så hurtigt som muligt, siger Christel Kirkeby.