PFA deler ud af 2020-overskuddet til kunderne: Flere tusinde ekstra på pensionsopsparing

Årsagen er, at PFA i 2020 - trods Corona - har forrentet pensionskundernes indsatte penge med otte procent. Det er det overskud, der nu gives tilbage til kunderne via PFA's pensions model for overskuds- og risikodeling kaldet PFA Kundekapital.

- Vi er glade for, at vi i et udfordrede år med corona igen har skabt et overskud, som vi kan fordele til vores kunder i form af ekstra forrentning af kundernes individuelle KundeKapital. Det bekræfter, at vi sammen med vores kunder står på et stærkt økonomisk fundament. Det giver en god ballast for vores fortsatte arbejde med at hjælpe kunderne med at skabe rammerne om det gode liv - både økonomisk og når det kommer til deres sundhed, boligbehov, senkarriere og ønsker til en grøn og bæredygtig nutid, siger Allan Polack, PFA's administrerende direktør, i en pressemeddelelse.