Overlæger kræver Sundhedsplatformen afviklet

Sjælland - 12. september 2019 kl. 13:25 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen er stadig farlig for patienterne, mener overlægerne i Region Sjælland. Derfor kræver Det regionale overlægeråd, at it-systemet afvikles snarest muligt.

Fakta Sundhedsplatformen er en elektronisk patientjournal

Det er et amerikansk system, Epic.

Kun Region Hovedstaden og Region Sjælland har indkøbt systemet.

Det blev indført gradvist i Hovedstaden fra maj 2016.

Alle sygehuse i Region Sjælland gik over til Sundhedsplatformen 24. november 2017. Sundhedsplatformen, som er i brug på alle sygehuse Øst for Storebælt, skaber trods adskillige rettelser fortsat fejl i medicinering, visitering af patienterne, blodprøvebestillinger, henvisninger til og svar på vigtige undersøgelser som røntgen og scanninger samt recepter.

- Det skaber risikofyldte og potentielt livsfarlige situationer for patienterne. Det er en helt uacceptabel situation, for patienternes sikkerhed er det vigtigste for os, udtaler Anne Jung, formand for Det regionale overlægeråd i en pressemeddelelse.

Stjæler arbejdsglæden Overlægerne kritiserer også systemet for at være belastende for læger, sygeplejersker og sekretærer, fordi systemet er så usmidigt og tidsrøvende.

- Det stjæler arbejdsglæden i en grad, hvor læger giver udtryk for, at de overvejer at forlade deres job i regionen. Frustrationen bliver ikke mindre af, at vi før havde et system, der fungerede, udtaler Anne Jung, der fremhæver, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har udtalt, at han ikke vil acceptere, at it-systemet ikke virker ordentligt.

- Vi forventer derfor, at han griber ind, hvis regionerne ikke selv gør det.

Overlægerådet kritiserer også, at Sundhedsplatformen er meget dyr. De mener, at de store summer, der bruges på it-hjælpepersonale i Region Sjælland og hos SP-leverandøren Epic, i stedet burde stå til rådighed til medicin og sygehuspersonale til glæde for patienterne.

Kræver analyse - Hvis regionen trods de massive problemer og protester holder fast i Sundhedsplatformen, må vi forlange, at regionen som minimum giver borgerne og personalet klar besked om følgende: Kan den nogensinde bringes til at fungere, hvad vil det helt konkret kræve, hvor lang tid vil det tage, og hvad vil det koste?

Overlægerådet efterlyser også en beskrivelse af mulighederne for at skifte til et andet system set i forhold til patientsikkerhed og økonomi.

