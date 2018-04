Overlæge Hans Frimodt-Møller oplever, at Sundhedsplatformen er et tungt system med mange fejlkilder. Foto: Tine Fasmer

Overlæge revser Sundhedsplatformen

Dels mener han, at den elektroniske patientjournal er nem at begå fejl i, fordi der er ualmindeligt mange valgmuligheder, hvor lægen skal vælge medicin, dosis og hyppighed. Værre er det, at han netop har opdaget, at hverken han eller Region Sjællands It-Helpdesk kan rette en fejlagtig dobbeltdosis i en patients journal.

- Så vi er stadig afhængige af, at sygeplejerskerne ser huskesedlerne, siger Hans Frimodt-Møller, der også beretter om nødvendigheden af »cowboy-trick« for at få systemet til noget så enkelt som at printe listen over en patients medicin.