Overlæge giver op over Sundhedsplatformen

Han har intet lukrativt job, der venter. Ingen anden plan end kun at blive de næste tre måneder på Sjællands Universitethospital Roskilde.

Han er speciallæge i nyresygdomme og er faktisk rigtigt glad for sit job på regionens mest specialiserede nyreafdeling. Men den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen har tappet hans arbejdsglæde.

- Jeg er kommet dertil, hvor jeg var nødsaget til at sige op. Jeg kan ikke arbejde længere med så frustrerende arbejdsvilkår. Det er et elendigt arbejdsredskab, hvor der opstår konstant fejl, det er ikke rimelige arbejdsforhold, og det er faktisk farligt for patienterne, siger Peter Marckmann.