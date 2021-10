Organisationer: Mangler strøm til elbilsalg

Der mangler offentligt tilgængelige elladestandere, mener to interesseorganisationer. Her ses en ladestander ved et byggecenter. Foto:Clever

Lejre - 08. oktober 2021

Mens der det seneste år så at sige er sat strøm til salget elbiler og opladningshybrider i Region Sjælland, så er det omvendt blevet sværere at få strøm på selve elbilen. Særligt hvis man ikke har en hjemmelader.

For mens andelen af solgte elektriske biler i Region Sjælland i år, følge tal fra bilstatistik.dk, er steget med 20 procentpoint siden samme tid i 2020 og nu udgør en tredjedel af nyindregistreringerne, så er der samlet 403 offentligt tilgængelige ladestandere i hele regionen, svarende til 36 elbiler per lader.

- Antallet af ladestandere i Danmark er en begrænsning for elbilsalget. Kunderne oplever ikke, at lademulighederne er tilstrækkelige, så det er afgørende, at der virkelig bliver sat turbo på udbygningen af vores ladeinfrastruktur på Sjælland og i resten af Danmark, hvis udviklingen skal fortsætte, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i De Danske Bilimportører.

På landsplan er der 11 elbiler per ladestander, altså en del flere ladestandere end i Region Sjælland. Det er godt hjulpet på vej af en stor udbygning i landets største byer, hvor behovet er større - eksempelvis fordi flere bor i lejlighed. I bilisternes organisation, FDM, er man også opmærksom på udfordringerne og betegner antallet af elbiler per oplader i Region Sjælland for 'højt'. Der er altså brug for flere opladere, mener de.

Fakta elbiler I Region Sjælland er der indregistreret 15.614 biler i år, herunder 2.003 elbiler og 3.261 opladningshybrider/plug-in hybrider (altså kombination af typisk benzin og el, der kan lades via ladestander).



I alt er der 388.897 biler i regionen, herunder 6.751 elbiler og 8.034 plug-in hybrider.



Det seneste tal på landsplan fra august i år viser, at der på det tidspunkt var cirka 4.200 offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark.



Efterspørgslen på elladestandere er 50 pct. større end sidste år, som var rekordår.



FDM anbefaler som tommelfingerregel 20 elbiler per ladepunkt/oplader på landsplan.



Kilde: Bilstatistik.dk, FDM, Knud Pedersen, Transportministeriet.

- Der er flere udfordringer. Det vi hører, og som diverse undersøgelser viser, er, at mange fravælger elbiler på grund af usikkerhed omkring opladning. Ladestanderne er ikke så synlige, og der er måske heller ikke så mange af dem. De cirka 25 procent, der skal lade uden for hjemmet plus dem som skal lade på farten, har brug for et solidt og veludbygget ladenetværk, siger chefkonsulent i FDM Ilyas Dogru

Han peger på, at kommunerne efter reglerne ikke må være så aktive i at rulle ladestandere ud. De skal derimod vente til at ladeoperatørerne henvender sig, og så kan de sige ja eller nej efter gældende regler. Det bliver lavet om med nyt forslag (lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport), som dog først ventes træde i kraft i april 2022.

- Hvis kommunerne venter til de nye regler er vedtaget, så vil det hobe sig op, og ladeoperatørerne vil udskyde behovene. Kommunerne bør behandle indsendte ansøgninger hurtigt, for hvis der går for lang tid med at få godkendelser på plads eller ladestanderne tilsluttet til nettet, så kan den grønne omstilling spænde ben for sig selv, siger Ilyas Dogru fra FDM.

Brug for strøm Elbehovet de kommende år vil stige, og det stiller krav til udbygningen af elnettet samt forsyningen fra blandt andet solceller og vindmøller, hvis strømmen - og dermed eksempelvis elbilerne - skal være grønne. Det fortæller Knud Pedersen, som er formand for bestyrelsen i Cerius og Radius, som driver elnettet på Sjælland og Lolland-Falster.

- Vi taler ikke kun om elektrificering af transport, men også opvarmning, industri og etablering af datacentre. Så der skal ske en betydelig udbygning af infrastrukturen for at servicere de behov, der opstår som resultat af elektrificering og den grønne omstilling, siger han

Han fortæller, at han ikke er nervøs for, at de ikke kan levere det, der er behov for på lang sigt, men ved pludseligt stigende efterspørgsel som nu opstår der flaskehalse.

- Efter corona ser det ud som om, at der er en overophedning i økonomien i visse sektorer, vi har derfor svært ved at skaffe transformatorer, og det gør, at vi p.t. ikke kan levere tilslutninger spå hurtigt, som vi plejer, siger Knud Pedersen.

I regeringen anerkender man, at antallet af ladestandere ikke kan følge med antallet af elbiler. Men man peger på, at hastigheden på udrulningen er øget.

- De grønne biler er her, og der kommer stadig flere, og der er allerede ventetid ved de mest spidsbelastede ladestandere. Det kan afskrække nogle potentielle nye elbilejere fra at skifte den fossile bil ud. Fra regeringens side har vi ad flere omgange sat penge af til medfinansiering af ladeinfrastruktur, senest en halv milliard i infrastrukturplanen, og vi arbejder på at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer. Men der er rig mulighed for, at forskellige aktører etablerer flere ladestandere uafhængigt af det, også uden for de større byer, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

I hele tal er salget af el og plug-in hybridbiler i regionen cirka fordoblet siden samme periode sidste år, ifølge Bilstatistik.dk. De tal kan dog ikke sammenlignes direkte på grund af de store perioder med nedlukning.

Fakta: Offentlige ladestandere (antal i parentes) Flest

1.Roskilde (55)

2.Slagelse (53)

3.Køge (48)

4.Holbæk (42)

5.Guldborgsund (37)



Færrest

1.Solrød (0)

2.Lejre (2)

3.Faxe (6)

4.Odsherred (8)

5.Sorø (9)

(Der er ikke taget forbehold for indbyggertal i kommunerne) Kilde: De Danske bilimportører og bilstatistik.dk