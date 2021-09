Ordfører forstår frustrerede sygeplejersker

Ifølge DF-sundhedsordføreren handede konflikten reelt om, at mange sygeplejersker har så travlt og er så underbemandede rundt om på sygehus-afdelingerne, at de forsøgte at sætte foden ned.

- Man har sammenlignet lønnen og arbejdsvilkårene for sygeplejerskerne med andre fag. Men det er jo et gennemsnit, der dækker over nogen med 8-4 job og dem, der arbejder med skiftende vagter med for få hænder og hvor de må arbejde ekstra i weekender og ferie for at få enderne til at mødes, siger Liselott Blixt.